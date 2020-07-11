Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü isim Artem Dzyuba! - Son Dakika

Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü isim Artem Dzyuba!

Fenerbahçe transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Fenerbahçe transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-Lacivertliler kadrosunu tecrübeli bir golcüyle takviye etmekte kararlı. Hedefteki isim ise Rus Artem Dzyuba.

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2015 yılından beri Zenit forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki oyuncu Rusya'dan ayrılmak istediğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.


18 GOL, 16 ASİST YAPTI!


Dzyuba güçlü fiziği ve bitiriciliği ile fark yaratıyor. Tecrübeli golcü 1.96 mt.'lik boyuyla rakip stoperlerin korkulu rüyası. Dzyuba Rusya dışında forma giymedi. Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Zenit formasıyla tam 33 maça çıkan Artem Dzyuba, 18 gol atarken 16 da asiste imza attı.


RUSYA'NIN VAZGEÇİLMEZİ


Artem Dzyuba, Rus Milli Takımı'nda 42 kez forma giydi ve 24 gole imza attı. Tecrübeli golcü Rus Milli Takımı'nın kaptanı. 31 yaşındaki Dzyuba, 2011 yılından beri düzenli olarak milli takımda forma giyiyor.


31 yaşındaki Dzyuba, 2011 yılından beri düzenli olarak milli takımda forma giyiyor. Dzyuba, Fenerbahçe'ye karşı UEFA Avrupa Ligi eşleşmesinde de forma giymişti. (Takvim)


Fenerbahçe, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:21 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin forvet transferi için düşündüğü isim Artem Dzyuba! - Son Dakika Spor
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