Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü

Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Ankaragücü'nü son saniye golüyle yenerek zirvede iddialı bir konuma geldi. Sarı-lacivertlilerin maç sonunda yaptığı taraftarların tüylerini diken diken eden paylaşım ise büyük beğeni topladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİLER

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için söylediği sözlerin yer aldığı Game of Thrones temalı paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdikleri videonun yorumlar kısmında şampiyonluk için kenetlendiklerini belirten ifadeler kullandılar.