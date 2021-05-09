Fenerbahçe'nin 'Game of Thrones' temalı paylaşımı taraftarlardan kısa sürede büyük ilgi gördü
09.05.2021 01:01
Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek zirve yolunda dev bir adım attı. Maç sonunda sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı dünyaca ünlü dizi Game of Thrones temalı ve "Sonuna kadar" başlıklı paylaşımına beğeni yağdı. Emre Belözoğlu'nun sözlerine yer verilen video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Taraftarları oldukça duygulandıran paylaşımın altında sarı-lacivertliler şampiyonluk yeminleri etti.
Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın kaybettiği haftada Ankaragücü'nü son saniye golüyle yenerek zirvede iddialı bir konuma geldi. Sarı-lacivertlilerin maç sonunda yaptığı taraftarların tüylerini diken diken eden paylaşım ise büyük beğeni topladı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİLER
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için söylediği sözlerin yer aldığı Game of Thrones temalı paylaşım kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdikleri videonun yorumlar kısmında şampiyonluk için kenetlendiklerini belirten ifadeler kullandılar.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in peşini bırakmıyor! İslam ülkeleri ve dünyaya çağrı yaptı Canlı yayında sinkaflı küfür eden başkan, sosyal medyanın gündemine oturdu Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ayrıldı Bir grup genç sokak ortasında kavgaya tutuştu, görüntüleyen kişinin sözleri şaşkınlık yarattı Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap: Soruşturma talep ediyorum