Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu

6 saat önce

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynayacağı kamp 21 kişilik kamp kadrosunda Adil Rami ve sakatlığını atlatan Miha Zajc dahil edilmezken, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses sakatlıkları dolayı yer almadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep kafilesi belli oldu, System.String[]

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynayacağı kamp 21 kişilik kamp kadrosunda Adil Rami ve sakatlığını atlatan Miha Zajc dahil edilmezken, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses sakatlıkları dolayı yer almadı.


Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 18. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kamp kadrosuna dahil etmedi. Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için kadroda bulunmuyor.


Fenerbahçe'nin 21 kişilik Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şu şekilde:


" Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muric" - İSTANBUL

Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:29 Kaynak: İHA
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