Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması

14 dakika önce

Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından şunları söyledi;"90 dakika oynadığım için mutluyum ama galip gelemedik.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması, System.String[]

Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından şunları söyledi;


"90 dakika oynadığım için mutluyum ama galip gelemedik. Saha içinde hep en iyisini göstermeye çalışıyorum. Benim de girdiğim pozisyonlar vardı ama daha hızlı olmalıydım.


Transfer üzerine hiçbir şey duymadım. Menajerimden de böyle bir şey gelmedi. Bana gelen bir şey yok. Kulübe ya da menajerime sorabilirseniz daha iyi olur. Bana güvenildiğini düşünüyorum. Ben de güveni boşa çıkartmamak istiyorum."


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Ferdi Kadıoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:30 
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