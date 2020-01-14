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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması
14 dakika önce
Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından şunları söyledi;"90 dakika oynadığım için mutluyum ama galip gelemedik.
Ferdi Kadıoğlu, maçın ardından şunları söyledi;
"90 dakika oynadığım için mutluyum ama galip gelemedik. Saha içinde hep en iyisini göstermeye çalışıyorum. Benim de girdiğim pozisyonlar vardı ama daha hızlı olmalıydım.
Transfer üzerine hiçbir şey duymadım. Menajerimden de böyle bir şey gelmedi. Bana gelen bir şey yok. Kulübe ya da menajerime sorabilirseniz daha iyi olur. Bana güvenildiğini düşünüyorum. Ben de güveni boşa çıkartmamak istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:30
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