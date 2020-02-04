Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu açıklandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı kadrosu açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 kişilik müsabaka kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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