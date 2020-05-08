Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi için transfer açıklaması!

Fenerbahçe ve Kosova Milli Takım formasıyla gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi için menajerinden açıklama yapıldı.



Muriqi'in menajeri Haluk Canatar, Vedat bu sene Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 4 yıllık sözleşmesi var. Güzel bir sezon geçirdi. Fenerbahçe güzel bir başlangıç yaptı. Çabuk adapte oldu. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Oynadığı kulübünden dolayı memnun. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olmaması gayet doğal" dedi.



Muriqi'i Ocak ayında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Burnley'nin istediğini vurgulayan menajer Canatar, "Vedat'ın transferi ile ilgili konuşacak tek makam Fenerbahçe. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerin takımları direkt kulüple iletişime geçerler, menajerden oyuncu istemez. Vedat'ın bonservisini Fenerbahçe belirleyecek.



Devre arasında Burnley aradı ve resmi talepte bulundu. İtalya'dan, Almanya'dan talepler oldu ama Fenerbahçe, Vedat'ı satmak istemiyoruz, dedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de bana Vedat'ın durumunu soran kulüpler var ama bunu sadece Fenerbahçe'ye bildiririm. Kamuoyuna bu kulüpleri söylersem Vedat'a da saygısızlık yapmış olurum. Bunları Fenerbahçe gün gelince açıklar" sözlerini kullandı.



" Vedat Muriç'i İtalya'dan Napoli ve Lazio; İngiltere'den ise Tottenham istiyor. Bu iddia doğru mu" sorusuna yanıt veren Canatar, "Ben bu sorunuza onay vermeyeyim. İngiltere'den resmi talep önümüzdeki gelecek. İtalya'dan da resmi talebin geleceğini biliyorum ama kulüp ismi veremem. Vedat mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Bu ligler çok değerli ligler. Bu liglerin de her kulübü bizim tercih edeceğimiz kulüpler değil" şeklinde konuştu.(Ajansspor)



