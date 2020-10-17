Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kadrosu belli olurken, kafilede sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Garry Rodriguez ve Diego Perotti yer almadı.

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