Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri

55 dakika önce

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Simon Kjaer için İtalya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Kjaer'e Serie A'dan talip var | Transfer Haberleri, System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Simon Kjaer için İtalya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.


Di Marzio'nun haberine göre; Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Sampdoria, Atalanta'dan ayrılması kesinleşen Kjaer ile ilgileniyor.


Haberde; Sampdorialı yöneticilerin, Kjaer'in menajeriyle önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca Serie A ekibinin, Danimarkalı futbolcu için ciddi bir maaş bütçesi ayırdığı ifade edildi.


Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, geçtiğimiz günlerde "Ocak ayında Atalanta, Kjaer'in ayrılmasına izin verecek. Ben de Kjaer için en uygununu arıyorum. Yakın zamanda bir şeyler açıklayacağız. Takım ismi veremem ama birçok ligden çok iyi takımların ilgisi var" şeklinde açıklama yapmıştı.


İtalya Serie A, Fenerbahçe, Atalanta, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:21 
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