Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica'nın dikkat çeken özellikleri!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Nenad Bjelica, son 3 yılda Dinamo Zagreb'in başında kazandığı başarılarla dikkat çekti. 2007'de Avusturya'nın Karnten takımında başlayan kariyerini, aynı ülkeden Lustenau, Wolfsberger ve Austria Wien ile sürdüren Bjelica, daha sonra İtalya'da 2. Lig ekibi Spezia'yı ve Polonya'da Lech Poznan'ı çalıştırdı. Yurt dışında vasat bir grafik çizen Hırvat teknik direktör, asıl çıkışını ülkesinde gerçekleştirdi.



18 puan farkla zirvedeyken bıraktı



2018'de Dinamo Zagreb'in başına geçen Bjelica, takımı üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı. Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde lider olan Dinamo'nun mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak koronavirüs krizinde kulüp başkanı Zdravko Mamic'in kendisine danışmadan futbolcuları ve teknik heyeti maaş indirimine zorlamasını gerekçe gösterip istifa etti. 48 yaşındaki Bjelica, Hırvatistan Ligi'nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de büyük sükse yapan maçlar oynadı.



Takımın değerini yükseltti



Eylül 2018'de Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 4-1 yenen Bjelica'lı Dinamo, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nin flaş ekibi Atalanta'yı 4-0 mağlup etti. Dinamo Zagreb'in kadro değeri, Bjelica döneminde kazanılan başarılar sayesinde 80 milyon Euro'ya ulaştı. Sırpça, Almanca ve İngilizce bilen Bjelica'nın en karakteristik özelliği sert ve disiplinli bir teknik direktör olması. Antrenmanlarda ve maçlarda prensiplerinden taviz vermeyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularından hep ciddiyetle çalışmalarını istiyor ve hata affetmiyor.



