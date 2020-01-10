Fenerbahçe'nin gündemindeki Ricardo Rodriguez'in bonservisi 5,5 milyon euroya düştü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin gündemindeki Ricardo Rodriguez'in bonservisi 5,5 milyon euroya düştü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ricardo Rodriguez'in bonservisi 5,5 milyon euroya düştü

16 dakika önce

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Ricardo Rodriguez, Lyon seçeneğini eledi. Milan ise 10 milyon euro ile başladığı pazarlıkta rakamı 5.5 milyon euroya kadar düşürdü.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıraya yerleşen Ricardo Rodriguez ile ilgili son gelişmeler İsviçre'den geldi.

Blick'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin gündemindeki Rodriguez ile sık sık görüşen İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, "Takım için çok önemlisin ancak yeterli sayıda maça çıkman ve formunu artırman gerekiyor." dedi. Bunun üzerine kulüp arayışlarını hızlandıran Rodriguez, iki seçenek arasında kaldı.

LYON SEÇENEĞİNİ ELEDİ

Fenerbahçe dışında PSV ve Lyon'dan da teklifler alan Ricardo Rodriguez, Fransız kulübünü forma rekabetinin yüksek olması nedeniyle eledi.

5.5 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ

Milan, Rodriguez için istediği bonservis miktarını 5.5 milyon euroya kadar düşürdü. İsviçreli oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan ancak oyundan gelen talep üzerine bu kararı alan Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, 10 milyon eurodan bu fiyata kadar düşmeyi kabul etti ancak bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor.

FENERBAHÇE DAHA ÇOK MAAŞ ÖNERDİ

27 yaşındaki İsviçreli bek, Fenerbahçe veya PSV'den birinde oynamaya sıcak baktığını menajerine iletti. Bu gelişmeler üzerine Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, Eindhoven ve İstanbul arasında neredeyse mekik dokumaya başladı.

Önümüzdeki birkaç gün içinde transfere nokta koymayı planlayan iki takım da Milan ile pazarlıklara hız verdi. Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ancak Milan direkt bonservisle satış için diretiyor.

PSV'nin ise Rodriguez'e Fenerbahçe'ye oranla daha az maaş teklifi yapması transferdeki dezavantajı olarak öne çıktı.

93 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST

Kariyerine Zürih'te başlayan ve 2012 yazında 8.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'un yolunu tuttu. 2017'de 15 milyon euro bedelle Milan'a transfer olan Ricardo Rodriguez, İtalya'da 93 resmi maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ricardo Rodriguez'in bonservisi 5,5 milyon euroya düştü
Fenerbahçe, İsviçre, Milan, Lyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:22 
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YORUMLAR (1)
  • batefimi falsao: gs alacağı bütün oyuncuları ffp ye takılmamak için türlü numaralarla bedavaya aldı yada öyle gösterdi.ts desen hiç sorma.bjk hakem destekli gidiyor.bu yarışta sivaslı olarak sivas ve fb yi geride görüyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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