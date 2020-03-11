Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt imzayı attı! Yeni takımı PSV...

Teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden Roger Schmidt, PSV Eindhoven ile sözleşme imzaladı.



Hollanda ekibi, Roger Schmidt ile gelecek sezon başından itibaren olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



PSV, Alman teknik adam ile anlaşıldığını sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.



EN SON ÇİN'DE ÇALIŞMIŞTI



Fenerbahçe teknik direktörlüğü için de ismi geçen 52 yaşındaki Schmidt, Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg ve son olarak Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştırmıştı.



Eredivisie'de 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. sırada yer aldı.