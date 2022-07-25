Fenerbahçe Espor'un Mayıs ayında League of Legends takımı için duyurduğu alt koridor oyuncusu Jeong Hyeon-woo, Fenerbahçe taraftarından ileriki maçlar için çokça destek olmalarını istedi.
Jeong Hyeon-woo'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takımın gidişatının şu anda pek iyi olmadığını söyledi. Daha fazla maç kazanmak ve playofflara kalabilmek için daha fazla çalışacağını söyleyen Hyeon-woo, taraftarın desteğini istedi.
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Ligin altı haftası geride kalırken Fenerbahçe Espor, TCL 2022 Summer Ligi'nde 3 galibiyet 9 mağlubiyet ile lige dokuzuncu sırada devam ediyor. Takımın gidişatı hakkında açıklamada bulunan Hyeon-woo, Twitter'dan Fenerbahçe taraftarına seslendi.
Jeong Hyeon-woo'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Durum şu anda pek iyi değil ama daha fazla kazanabileceğimi ve playofflara kalmak için daha çok çalışacağımı düşünüyorum. Lütfen bana çokça destek olun." sözlerine yer verdi.
Son Dakika › Gamegar › Güney Koreli oyuncu Fenerbahçe taraftarına seslendi: Durum şu anda pek iyi değil - Son Dakika