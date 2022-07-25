Güney Koreli oyuncu Fenerbahçe taraftarına seslendi: Durum şu anda pek iyi değil

Fenerbahçe Espor'un Mayıs ayında League of Legends takımı için duyurduğu alt koridor oyuncusu Jeong Hyeon-woo, Fenerbahçe taraftarından ileriki maçlar için çokça destek olmalarını istedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Jeong Hyeon-woo'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda takımın gidişatının şu anda pek iyi olmadığını söyledi. Daha fazla maç kazanmak ve playofflara kalabilmek için daha fazla çalışacağını söyleyen Hyeon-woo, taraftarın desteğini istedi.

FENERBAHÇE'NİN GİDİŞATI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Ligin altı haftası geride kalırken Fenerbahçe Espor, TCL 2022 Summer Ligi'nde 3 galibiyet 9 mağlubiyet ile lige dokuzuncu sırada devam ediyor. Takımın gidişatı hakkında açıklamada bulunan Hyeon-woo, Twitter'dan Fenerbahçe taraftarına seslendi.

"LÜTFEN BANA ÇOKÇA DESTEK OLUN"

Jeong Hyeon-woo'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Durum şu anda pek iyi değil ama daha fazla kazanabileceğimi ve playofflara kalmak için daha çok çalışacağımı düşünüyorum. Lütfen bana çokça destek olun." sözlerine yer verdi.