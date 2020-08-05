Fenerbahçe'nin harcama limiti! Sebep Bankalar Birliği ile anlaşmaması mı?

Son Dakika Haberi... Süper Lig'i 6. sırada bitiren Galatasaray yüzde 15'lik sapma oranıyla birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL'lik harcama limitiyle zirvede yer aldı. Cimbom'u 298 milyon 99 bin 722 TL ile Beşiktaş izlerken Fenerbahçe 177 milyon 573 bin 89 TL, son şampiyon Başakşehir 170 milyon 654 bin 928 TL, lig ikincisi Trabzon ise 152 milyon 395 bin 425 TL harcayabilecek.

Kulüplerin rakamları artırma şansı var ama...

Harcama limiti en az olan kulüp ise Kayseri oldu. Sarı kırmızılılar sapma payıyla birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL harcayabilecek. TFF'den yapılan açıklamada "Kulüpler belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18: 00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" de denildi. Başka bir deyişle bu tarihe kadar sponsorluk, oyuncu satışı ya da UEFA gelirleri gibi kalemlerden elde edilen gelirlerin 3'te 1 oranında limit arttırılabilecek.

Sebebi Bankalar Birliği ile anlaşmaması mı?

Fenerbahçe'nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray'dan 220 milyon, Beşiktaş'tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL'ye kadar çıkacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray'dan 220 milyon, Beşiktaş'tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı. Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL'ye kadar çıkacağı ifade ediliyor.