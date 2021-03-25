Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerde vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.
"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi - Son Dakika Spor