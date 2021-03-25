Fenerbahçe'nin Hatayspor'la oynayacağı hazırlık maçı iptal edildi

Fenerbahçe'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle Hatayspor'la oynanması planlanan hazırlık maçı iptal edildi. Hatayspor'un yapımı tamamlanan 25 bin kişilik stadının açılışı için düzenlenecek maç 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacaktı.

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan hazırlık maçı, sarı-lacivertlilerde vakalarının artması nedeniyle iptal edildi. FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.

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