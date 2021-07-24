Fenerbahçe'nin hazırlık maçları belli oldu

İstanbul'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe'nin hazırlık maçları programı belli oldu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile Ankara'da oynayacak ve tümü İstanbul'da olacak şekilde;

28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PEC Zwolle Takımı ile

31 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın Greuther Fürth Takımı ile

Ve 4 Ağustos Çarşamba günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev Takımı ile karşılaşacaktır.

Takımımızın maç programında pandemi vb. sebeplerle değişiklik ve güncellemeler olması halinde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Hazırlık maçlarımızın yayın durumu adına görüşmelerimiz devam etmektedir, bu konudaki bilgilendirme de kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır." - İSTANBUL