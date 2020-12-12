Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor

12.12.2020 21:43
Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor, System.String[]

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor. Evinde bu sezon üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde ilki yaşadı. 2020-21 sezonunun 8'inci haftasında Konyaspor'a 2-0, 10'uncu haftada Beşiktaş'a 4-3 yenilen sarı-lacivertliler, 12'nci haftada ise Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Fenerbahçe, ligin 2'nci haftasında oynadığı Hatayspor'la ise 0-0 berabere kalarak 1 puana yetindi.

LİGDE 12 SENE SONRA 3 FARKFenerbahçe, Süper Lig'de en son Kayserispor'a 3 farkla mağlup oldu. 2008-09 sezonunun 6'ncı haftasında 5 Ekim 2008 tarihinde Kayserispor'la mücadele eden sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 4-1 yenik ayrıldı. İç sahada olumsuz bir tablo sergileyen sarı-lacivertli ekip, 12 yıl aradan sonra Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenik düştü.Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) ise 21 Mayıs 2015 tarihinde Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu.İLK 15 ARASINDA 7 PUAN TOPLAYABİLDİFenerbahçe, bu sezon 6 iç saha maçında 7 puan toplayabildi. Süper Lig'in 2020-21 sezonunda dış sahada başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, aynı başarıyı iç sahaya yansıtamadı. Sıralamada ilk 15'e bakıldığında ezeli rakibi Trabzonspor ile aynı durumda olan sarı-lacivertliler, 6 iç saha maçında 7 puanı hanesine yazdırdı.


Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor
Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor
Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor
Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin iç sahada yüzü gülmüyor - Son Dakika Spor


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