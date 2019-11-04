Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği! 59 isabetli şutta 18 gol, 10 direk

F.BAHÇE karşısında bu sezon ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2015-16 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla golü sarı lacivertli takıma attı (15).



OPTA verilerine göre, son yıllarda F. Bahçe'ye ters gelen Kayserispor, Süper Lig'deki 11 maçlık galibiyet hasretine (5 beraberlik, 6 mağlubiyet) yine sarı lacivertli takım karşısında son verdi. Ayrıca Kayseri'nin 20 maçlık gol yeme serisi de dün akşam son buldu.



BÜLENT Uygun, teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı 12. kez sahaya çıktı. Uygun'un takımları bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.