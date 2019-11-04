Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği! 59 isabetli şutta 18 gol, 10 direk
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği! 59 isabetli şutta 18 gol, 10 direk

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği! 59 isabetli şutta 18 gol, 10 direk

7 saat önce

F.BAHÇE karşısında bu sezon ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2015-16 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla golü sarı lacivertli takıma attı (15).OPTA verilerine göre, son yıllarda F.

Fenerbahçe'nin ilginç istatistiği! 59 isabetli şutta 18 gol, 10 direk, System.String[]

F.BAHÇE karşısında bu sezon ilk galibiyetini alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 2015-16 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla golü sarı lacivertli takıma attı (15).


OPTA verilerine göre, son yıllarda F. Bahçe'ye ters gelen Kayserispor, Süper Lig'deki 11 maçlık galibiyet hasretine (5 beraberlik, 6 mağlubiyet) yine sarı lacivertli takım karşısında son verdi. Ayrıca Kayseri'nin 20 maçlık gol yeme serisi de dün akşam son buldu.


BÜLENT Uygun, teknik direktör olarak Fenerbahçe'ye karşı 12. kez sahaya çıktı. Uygun'un takımları bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:42 
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