Fenerbahçe'nin ilk transferi Murat Sağlam
22 dakika önce
Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II'de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
, Almanya
temsilcisi VfL Wolfsburg
II'de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam
ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. - İSTANBUL
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