Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin ilk transferi Murat Sağlam
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Fenerbahçe'nin ilk transferi Murat Sağlam

54 dakika önce

Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II'de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin ilk transferi Murat Sağlam, System.String[]
Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II'de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
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