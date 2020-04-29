Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'ye Bordeaux ve Monaco da talip - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'ye Bordeaux ve Monaco da talip - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'ye Bordeaux ve Monaco da talip

6 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız stoper Benjamin Stambouli'ye iki talip daha çıktı.

Fenerbahçe'nin istediği Benjamin Stambouli'ye Bordeaux ve Monaco da talip, System.String[]

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız stoper Benjamin Stambouli'ye iki talip daha çıktı. Sarı-lacivertli takımın menajerler aracılığı ile daha önce temas kurduğu deneyimli futbolcu, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyordu.


Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Fransız oyuncunun talipleri artıyor. Alman basını, Bordeaux ve Monaco'nun Fransız stoperi gündemine aldığını yazdı.



TÜRK KÖKENLİ


Fransız oyuncunun Türk kökenli olması dikkat çekiyor. Benjamin Stambouli'nin büyük dedesi, Osmanlı döneminde Cezayir'e göçen bir Türk. Hatta Stambouli soyadının anlamı da "İstanbullu"...


Stambouli 2016 yılından bu yana Schalke 04 formasını giyiyor. Kariyerinde PSG ve Tottenham formaları da terleten 29 yaşındaki Fransız stoper ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. (Takvim)


Fenerbahçe, Bordeaux, Schalke, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 10:38 

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