Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'e Trabzonspor kancası | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'e Trabzonspor kancası | Son dakika transfer haberleri - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'e Trabzonspor kancası | Son dakika transfer haberleri

6 saat önce

Sezonun ilk yarısında hücumda sorun yaşamayan, Lider Sivasspor ile birlikte Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Trabzonspor, savunmada ise istikrarı yakalayamadı.

Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'e Trabzonspor kancası | Son dakika transfer haberleri, System.String[]

Sezonun ilk yarısında hücumda sorun yaşamayan, Lider Sivasspor ile birlikte Süper Lig'in en çok gol atan takımı olan Trabzonspor, savunmada ise istikrarı yakalayamadı. Stoperlerinden istediği verimi alamayan Bordo- Mavililer'in devre arasında bu bölgeye bir ya da iki flaş transfer yapması bekleniyordu. Karadeniz ekibinin ilk adımı attığı, Fenerbahçe'ye dönmesi beklenen Simon Kjaer'in transferi için girişimlere başladığı öğrenildi.


Kiralamak istiyorlar


Danimarkalı stoperin ilk yarıda kiralık olarak formasını giydiği İtalyan ekibi Atalanta, Sevilla ile sözleşmenin feshi için anlaştı. 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu kiralamak için harekete geçen Trabzonspor, hem İspanyol ekibini hem de Kjaer'i ikna etmek için tüm kozlarını oynuyor. Kadrosunda bulunan Sosa, Sturridge ve Obi Mikel gibi dünya markası isimleri referans olarak kullanan Bordo- Mavililer, transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor. (Fanatik)


Trabzonspor'un yeni transferi Ndiaye'nin Stoke City formasıyla Burnley'e attığı golü izliyoruz...


Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:46 
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