Fransa'nın Nice kulübünden sözleşmesi sona erdiği için ayrılan ve serbest kalan 21 yaşındaki Malang Sarr, Chelsea ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea'den yapılan açıklamada Malang Sarr'ın gelişimi adına 2020-21 sezonunu bir takımda kiralık geçireceği ifade edildi.
FENERBAHÇE İSTEMİŞTİ
Stoper arayışında olan Fenerbahçe, Malang Sarr ile ilgileniyordu. Chelsea'nin Malang Sarr'ı kiralayacağı takım ise açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 17:27
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr Chelsea'ye imza attı! - Son Dakika Spor