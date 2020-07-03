Fenerbahçe'nin Jasikevicius hesaplarını alt üst eden 3.4 saniye!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verildikten sonra ligde ilk 12 sırada bulunan takımların katıldığı bir 'şampiyonu belirleme turnuvası' ile tamamlanması kararlaştırılan İspanya Basketbol 1. Ligi, Avrupa'da bütün taşları yerinden oynatan bir final maçıyla sona erdi.



Sezona 1 numaralı favori olarak başlayan Real Madrid'in erken veda etmesiyle şampiyonluğuna garanti gözüyle bakılan Barcelona, Baskonia ile oynadığı final karşılaşmasını 69-67 kaybetti. Maçın son anlarına 69-67 yenik giren Barça, Cory Higgins'in bitime 3.4 saniye kala attığı 3 sayılık atış girmeyince şampiyonluğu Baskonia'ya kaptırdı. Bu şut girmeyince bakın neler oldu?



PESIC GÖNDERİLDİ



Barcelona, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başantrenör Stetislav Pesic'in görevine son verdi.



JASIKEVICIUS BARÇA'YA



Barcelona, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan başantrenör Stetislav Pesic'in görevine son verdi.



ZALGIRIS KOÇSUZ KALDI



Jasikevicius'un 2016 yılından beri çalıştırdığı Zalgiris Kaunas bir anda başantrenörsüz kaldı.



F.BAHÇE BAŞA DÖNDÜ



Fenerbahçe Beko, prensipte anlaştığı Jasikevicius'un yerine başantrenör arayışına başladı.



IVANOVIC 1 YIL UZATTI



Baskonia, sezon içinde Beşiktaş'tan transfer ettiği koç Dusko Ivanovic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı



