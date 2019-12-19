Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.



Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi



Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.



Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 17 maç



Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:



Tarih Kulvar Skor



26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2



19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0



26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1



3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1



29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1



18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0



19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1



5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0



29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1



7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0



30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3



22 Mart 2015 Süper Lig 1-0



29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1



3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0



23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1



3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen)



24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1



Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)



07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4



06.05.2001 Süper Lig 2 - 1



16.02.2002 Süper Lig 1 - 0



06.11.2002 Süper Lig 6 - 0



29.02.2004 Süper Lig 2 - 1



22.05.2005 Süper Lig 1 - 0



08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1



22.04.2006 Süper Lig 4 - 0



03.12.2006 Süper Lig 2 - 1



08.12.2007 Süper Lig 2 - 0



03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0



09.11.2008 Süper Lig 4 - 1



25.10.2009 Süper Lig 3 - 1



24.10.2010 Süper Lig 0 - 0



17.03.2012 Süper Lig 2 - 2



12.05.2012 Süper Lig 0 - 0



12.05.2013 Süper Lig 2 - 1



10.11.2013 Süper Lig 2 - 0



08.03.2015 Süper Lig 1 - 0



25.10.2015 Süper Lig 1 - 1



20.11.2016 Süper Lig 2 - 0



17.03.2018 Süper Lig 0 - 0



14.04.2019 Süper Lig 1 - 1



