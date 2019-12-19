Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

6 saat önce

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.


Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi


Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.


Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 17 maç


Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:


Tarih Kulvar Skor


26 Şubat 2006 Süper Lig 2-2


19 Kasım 2006 Süper Lig 0-0


26 Nisan 2007 Türkiye Kupası 1-1


3 Kasım 2007 Süper Lig 2-1


29 Kasım 2008 Süper Lig 2-1


18 Nisan 2010 Süper Lig 1-0


19 Eylül 2010 Süper Lig 1-1


5 Şubat 2011 Süper Lig 2-0


29 Nisan 2012 Süper Lig 2-1


7 Ekim 2012 Süper Lig 3-0


30 Ekim 2013 Süper Lig 3-3


22 Mart 2015 Süper Lig 1-0


29 Şubat 2016 Süper Lig 2-1


3 Aralık 2016 Süper Lig 0-0


23 Eylül 2017 Süper Lig 2-1


3 Mayıs 2018 Türkiye Kupası 3-0 (Hükmen)


24 Eylül 2018 Süper Lig 1-1


Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)


07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4


06.05.2001 Süper Lig 2 - 1


16.02.2002 Süper Lig 1 - 0


06.11.2002 Süper Lig 6 - 0


29.02.2004 Süper Lig 2 - 1


22.05.2005 Süper Lig 1 - 0


08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1


22.04.2006 Süper Lig 4 - 0


03.12.2006 Süper Lig 2 - 1


08.12.2007 Süper Lig 2 - 0


03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0


09.11.2008 Süper Lig 4 - 1


25.10.2009 Süper Lig 3 - 1


24.10.2010 Süper Lig 0 - 0


17.03.2012 Süper Lig 2 - 2


12.05.2012 Süper Lig 0 - 0


12.05.2013 Süper Lig 2 - 1


10.11.2013 Süper Lig 2 - 0


08.03.2015 Süper Lig 1 - 0


25.10.2015 Süper Lig 1 - 1


20.11.2016 Süper Lig 2 - 0


17.03.2018 Süper Lig 0 - 0


14.04.2019 Süper Lig 1 - 1


Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:02 
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