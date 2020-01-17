Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu!

6 saat önce

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'yle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ersun Yanal, Adil Rami ve Miha Zajc'ı 21 kişilik kadroya dahil etmedi.


Sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses de kafilede yer almadı.


Yeni transfer Simon Falette de henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep FK kadrosunda bulunmadı.


İŞTE FENERBAHÇE'NİN 21 KİŞİLİK GAZİANTEP FK KADROSU


Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:26 
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