Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır o isimle aşk mı yaşıyor?
24.03.2021 16:56
Fenerbahçe ve A Milli Takımın başarılı kalecisi Altay Bayındır'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Altay Bayındır'ın pazarlama sektöründe çalıştığı öğrenilen Vivi Pitarka adlı Arnavut kadınla birlikte olduğu iddia edildi. İşte sürpriz aşk iddiasının perde arkası...
Snob Magazin'in özel haberine göre; 22 yaşındaki Altay Bayındır'ın özel hayatı hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.
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24.03.2021 17:19:00. #1.11#
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