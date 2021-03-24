Snob Magazin'in özel haberine göre; 22 yaşındaki Altay Bayındır 'ın özel hayatı hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı.

Son Dakika › Magazin › Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır o isimle aşk mı yaşıyor? - Son Dakika Magazin

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