Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu Belli Oldu

1 saat önce

Fenerbahçe, derve arası kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu Belli Oldu, System.String[]


Fenerbahçe, derve arası kamp kadrosunu açıkladı. 

Sarı-lacivertlilerin 26 kişilik kadrosunda Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Carlos Kameni ile alt yapıdan oyuncu bulunmazken, bugün yaptığı basın toplantısı sonrası affedilen Volkan Demirel yer aldı. 

Bugün 15: 00'te Sabiha Gökçen'den kalkacak uçakla  Antalya'ya gidecek olan sarı-lacivertlilerin Antalya kamp kadrosu şu şekilde:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor
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