Fenerbahçe'nin Kamp Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe
, derve arası kamp kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin 26 kişilik kadrosunda Tolga Ciğerci
, Ozan Tufan
, Carlos Kameni ile alt yapıdan oyuncu bulunmazken, bugün yaptığı basın toplantısı sonrası affedilen Volkan Demirel
yer aldı.
Bugün 15: 00'te Sabiha Gökçen
'den kalkacak uçakla Antalya
'ya gidecek olan sarı-lacivertlilerin Antalya kamp kadrosu şu şekilde: Berke Özer
, Erten Ersu
, Harun Tekin
, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı
, Maurizio Isla, Martin Skrtel
, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım
, İsmail Köybaşı
, Jailson
, Mehmet Topal
, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu
, Yassine Benzia
, Mehmet Ekici
, Eljif Elmas
, Alper Potuk
, Mathieu Valbuena
, Aatif Chahechouhe
, Michael Frey
, Islam Slimani, Roberto Soldado. - İstanbul