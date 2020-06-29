Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'na çağrı: 'Futbola devam edebilir' - Son Dakika

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'na çağrı: 'Futbola devam edebilir'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Pandemi sürecinin ardından oynanan Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren, önceki günkü Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın dönmesinde etkin rol oynayan Emre Belözoğlu emekliliğini erteler mi?

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Pandemi sürecinin ardından oynanan Kayserispor maçının son 10 dakikasında oyuna giren ve maçın kaderini değiştiren, önceki günkü Malatyaspor maçının son 28 dakikasında girerek yine maçın dönmesinde etkin rol oynayan Emre Belözoğlu emekliliğini erteler mi? Sarı lacivertlilerin teknik sorumlusu Tahir Karapınar"ın 'Emre 1 yıl daha oynamalı' sözü dün en çok konuşulan konulardan biri olunca biz de Hürriyet futbolun duayen isimlerine sorup görüşlerini aldık. Euro 2021'de tecrübesiyle Milli Takım'a katkı sağlar mı, Fenerbahçe'de futbolculuk ile sportif direktörlüğü bir arada götürebilir mi?

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İşte cevapları;


DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR, DEVAM EDEBİLİR


Mustafa Denizli


Ben de futbolu 34 yaşında bırakmıştım. Bu Emre Belözoğlu'nun kendi kararıyla belirlenir. Kendisi ne hissederse onu uygulayacaktır. Dünyada bu tür örnekler epeyce var. Bu nedenle 'Devam' veya 'Noktalama' kararı sadece Emre'nin kendisine aitir.


Semih Şentürk


Emre Belözoğlu'nu hayranlıkla ve büyük bir takdirle izliyorum. Fiziksel ve psikolojik olarak kendisini iyi hissettiği sürece elbette oynar. Buna elbette ki kendisi karar verecektir


HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF DİREKTÖR OLMAMALI


Samet Aybaba


Sanıyorum Emre başka bir görev de üstleniyor. Eğer o görevi yüklenecekse oyunculuk yapması doğru değil. Sadece bir iş yapmalı. Takıma katkısı olacağına inanıyorsa elbette devam edebilir. Ancak hem takım kaptanı hem futbolcu hem sportif direktör olursa o işten mutlu son çıkmaz. Emre şu an ki performansıyla önümüzdeki yıl Milli Takım'da oynayamaz. Ancak Fenerbahçe'de ve Euro 2021'de oynamayı kafasına koyar ve çok çalışırsa herkesi yanıltabilir. Ama bu çok kolay değil bana göre.


O BIRAKMADAN BEN BIRAKMAM


Selçuk Şahin


40 yıl oynamış niye 1 yıl daha oynamasın ki? Kendisine de söyledim o bırakmadan ben bırakmam. Elbette şaka bir yana ama Emre'nin gösterdiği performans ortada. 1 yıl daha oynarsa ondan elbette 34 maçta görev beklenmemeli ama kritik maçlarda önemli katkılar verebilir elbette. Şayet bir yıl daha devam derse Milli Takım'da da bulunması çok yararlı olur. Yine de sportif direktörlük ve oyunculuğu bir arada sürdürebilir mi bilemem ama bunu yaparsa bir konuda daha rol model olmuş olacaktır.


Emre Belözoğlu, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 07:44 

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu'na çağrı: 'Futbola devam edebilir' - Son Dakika Spor
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