Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

7 saat önce

Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ersun Yanal, rahatsızlığı geçen kaleci Harun Tekin ve sakatlığı düzelen Nabil Dirar'ı 21 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

Sakatlığı devam eden Adil Rami ve Max Kruse'nin yer almadığı sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:50 Kaynak: AA
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