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Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı? - Son Dakika

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?

27.12.2021 12:19
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?

Fenerbahçe'den 8 futbolcu, 2021-2022 sezonun ilk yarısını yurt içi ve yurt dışı kulüplerde kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe'den 8 futbolcu, 2021-2022 sezonun ilk yarısını yurt içi ve yurt dışı kulüplerde kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe'den kiralık olarak başka takımlarda forma giyen 8 futbolcunun sezonun ilk yarılarına kadar gösterdikleri performans dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan (Watford), Ally Samatta (Royal Antwerp), Allahyar Sayyadmanesh (Zorya), Mauricio Lemos (Beerschot), Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük), İsmail Yüksek (Bursaspor), Eyüp Akcan (Zonguldak Kömürspor) ve Barış Sungur (Karşıkaya) sezonun ilk yarısını başka kulüplerde kiralık olarak geçirdi.

OZAN TUFAN

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan ve küme düşmemesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Ozan Tufan sezon başında ligde oynanan Adana Demirspor mücadelesinde 14 dakika forma giymiş, bu maçın ardından Watford'un yolunu tutmuştu. Tufan, Premier Lig'de 6 maçta forma giyerken 273 dakika süre aldı. EFL Cup'ta da 1 maçta forma giyen Ozan Tufan 90 dakika sahada yer alırken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

ALLY SAMATTA

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Ally Samatta, ligin ilk 3 haftasında sarı-lacivertli formayı giymiş ve sonrasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralanmıştı. Jupiler Pro Lig'de bu sezon 14 maçta forma giyen Samatta 2 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 29 yaşındaki futbolcu ayrıca Belçika Kupası'nda oynadığı 1 müsabakada 1 gol kaydetti.

ALLAHYAR SAYYADMANESH

2020-2021 sezonunda Ukrayna ekibi Zorya'ya kiralanan Allahyar Sayyadmanesh, 2021-2022 sezonunun ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte kiralık sözleşmesini tamamlayarak Fenerbahçe'ye geri döndü. Geleceği netleşmeyen İranlı futbolcu bu sezonun ilk yarısında Zorya formasıyla ligde 16 maçta 7 gol atarken 4'te asist yaptı. 20 yaşındaki futbolcu 2 maçta forma giydiği UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde gol atamazken, UEFA Konferans Ligi'nde 6 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.

MAURİCİO LEMOS

Fenerbahçe'den Beerschot'a kiralanan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, bu sezon Belçika ekibiyle ligde 6 maçta forma giyerken 246 dakika süre aldı. Belçika Kupası'nda da 1 müsabakada görev alan Uruguaylı futbolcu, Teknik Direktör Javier Torrente tarafından ilk tercih edilen isimler arasında yer almıyor.

SERHAT AHMETOĞLU

2020-2021 sezonu başında Fatih Karagümrük'e kiralanan ve sözleşmesi bu sezon sonuna kadar sürecek olan Serhat Ahmetoğlu sezonun ilk yarısında Karagümrük formasıyla ligde 4 maçta forma giyerken 140 dakika sahada kaldı. Türkiye Kupası'nda da 1 müsabakada şans bulan 19 yaşındaki futbolcu sonradan oyuna girdiği birçok müsabakada performans olarak dikkat çekti.

İSMAİL YÜKSEK

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kiralık olarak Bursaspor'a gönderdiği İsmail Yüksek bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 14 müsabakada forma giyerken 3 gol atıp 2 de asist yaptı. Bursaspor'da en dikkat çeken isimlerden biri olan Yüksek toplamda 914 dakika sahada yer aldı.

EYÜP AKCAN

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Zonguldak Kömürspor'a kiralanan 19 yaşındaki Eyüp Akcan bu sezon ligde 15 maçta forma giyerken takımı adına skora katkıda bulunamadı. Toplamda ligde 953 dakika sahada yer alan Akcan, Türkiye Kupası'nda da takımı adına 1 maçta forma giydi.

BARIŞ SUNGUR

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Barış Sungur sezon başında TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralanmıştı. Karşıyaka ile 10 maçta sahaya çıkan Sungr 217 dakika süre alırken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı. Sungur ayrıca Karşıyaka'nın Menemenspor ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinde 90 dakika sahada yer aldı.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı?

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Mauricio Lemos, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği futbolcular ne yaptı? - Son Dakika
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