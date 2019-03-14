Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Konuğu Barcelona

Fenerbahçe'nin Konuğu Barcelona

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 26. haftasında yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele edecek.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 26. haftasında yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona ile mücadele edecek. THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.45'te İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 4 mağlubiyetle zirvede yer alırken, Barça ise 15 galibiyet, 10 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanda Real Madrid'e, Barcelona da İstanbul'da Anadolu Efes'e yenildi.

22. RANDEVU

Fenerbahçe ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Fener, 9 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İspanyol temsilcisi ise 12 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı sarı-lacivertliler, 84-65 kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de Fenerbahçe 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 77.8 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Fener'de Jan Vesely 13.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Barça'da ise Thomas Heurtel 11.1 sayı ortalamasıyla takımına katkı veriyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

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