Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih

Fenerbahçe'nin konuğu Bayern Münih

7 saat önce

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'deki kötü gidişatını evinde oynayacağı Bayern Münih maçında bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'deki kötü gidişatını evinde oynayacağı Bayern Münih maçında bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da 3 maçtır kazanamıyor.


THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın 20.45'te Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle 17. sırada yer alırken, Münih ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.


7. randevu


Fenerbahçe ile Bayern Münih, Euroleague'de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 5 kez parkeden galip ayrılırken, Münih ise 1 kez rakibini mağlup edebildi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fener evinde 88-84, Alman ekibi de sahasında 90-86'lık skorla kazanmıştı.


İstatistiklerle iki takım


Ligde Fenerbahçe 70.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 79.8 sayı ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Nando de Colo 22.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Bayern'de ise Greg Monroe 14.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.


Bu sezonki tek galibiyetini 3. haftada evinde Saski Baskonia'yı mağlup ederek alan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Fener son olarak sahasında Zalgiris Kaunas'a kaybetti. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Bayern Münih, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:08 Kaynak: İHA
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