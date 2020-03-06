Fenerbahçe'nin konuğu Denizlispor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin konuğu Denizlispor

6 saat önce

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

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İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.


Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi.


Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.


Denizlispor galibiyete hasret


Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galibiyete ulaşamadı.


Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 randevudan 8'ini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.


Fenerbahçe son 7 maçı kazandı


Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı da üçer puanla kapattı.


Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve bu sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda galip geldi.


Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok


Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor.


İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.


İstanbul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15 golle karşılık verebildi.


Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı.


Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.


Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri


Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.


Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Denizlispor, Fenerbahçe, İstanbul, 1984, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:50 
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