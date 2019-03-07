Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Konuğu Usk Prag

Fenerbahçe'nin Konuğu Usk Prag

55 dakika önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi USK Prag'ı konuk edecek.

Fenerbahçe'nin Konuğu Usk Prag, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi USK Prag'ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 19.30'da başlayacak.

İki takım arasında Çekya'da oynanan ilk maçı ev sahibi takım 76-54 kazanmıştı. Seride iki galibiyet elde eden takım adını yarı finale yazdıracak. Fenerbahçe bu maçı kazanarak seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın kazanması halinde üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:36 Kaynak: AA

basketbol, Fenerbahçe, Spor
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