Fenerbahçe'nin konuştuğu dedikodular!

Hayal kırıklığı yaratan futbol ve erkek basketbol takımlarında oyunculardan teknik adamlara dek onlarca transfer söylentisi sarı lacivertli camianın gündeminde ilk sıraları teşkil ediyor. İşte o iddialardan bazıları...



Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu; halen boş olan futbol takımı teknik direktörlüğü koltuğuna kimin oturacağı... Hemen herkesin favorisi Erol Bulut. Ancak Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırıyor olması nedeniyle bu transfer ancak sezon sonu gerçekleşebilir. Yönetimin bu durumda sezonu geçici bir hoca ile tamamlaması gündemde. Yabancı teknik adam olarak Fransız Laurent Blanc, İtalyan Eusebio Di Francesco, Mircea Lucescu ve Christoph Daum konuşulurken, gençleştirmeye önem verileceği varsayımında ise Hüseyin Eroğlu, Yalçın Koşukavak, Mustafa Kaplan ile Volkan Demirel-Emre Belözoğlu-Tuncay Şanlı- Mehmet Yozgatlı'nın isimleri ön plana çıkıyor.



OBRADOViC GiDiYOR JASIKEVICIUS GELiYOR



Basketbolda Fenerbahçe'yi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri arasına sokan Zeljko Obradovic'in sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemeyip takımdan ayrılacağı ve yerine Zalgiris Kaunas'ın genç koçu Sarunas Jasikevicius'un getirileceği dedikodusu son günlerde iyiden iyiye ağırlık kazandı. İddiaya göre Obradovic, Barcelona'daki evinde bir yıl dinlendikten sonra kentin aynı adlı basketbol takımının başına geçecek. Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in sert mizacının aksine oyunculara sevimli ve arkadaşça yaklaşmayı tercih eden Jasikevicius'un takıma yepyeni bir hava getireceği konuşuluyor.



CANER-GÖKHAN YUVAYA HASAN ALi BEŞiKTAŞ'A



Bir başka dedikodusu, Isla'nın Boca Juniors'a gideceği, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in de 4 yıllık aradan sonra yuvaya döneceği şeklinde. Camiada bir başka söylenti ise yönetimin feda için kapısını çaldığı Hasan Ali Kaldırım'ın rotasını Beşiktaş'a çevirdiği yönünde.











