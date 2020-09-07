Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç kız kardeşini evlendirdi

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren'e gitti.

Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Kosovalı golcü Vedat Muriç, kız kardeşinin düğünü için memleketi Prizren'e gitti. Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kız kardeşinin Kosova'daki düğün törenine katıldı. Doğup büyüdüğü Prizren'e giden yıldız futbolcu, ailesiyle hasret giderdi. Kız kardeşi Narçin ile damat Ozan Yeşeren'e nasihatte bulunan Muriç, "Birbirinizi her koşulda sevin" diye nasihatte bulunmayı da ihmal etmedi.



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