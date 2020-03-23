Fenerbahçe'nin krizden çıkış formülü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin krizden çıkış formülü

32 dakika önce

Süleyman ARAT - Spor Arena1- Futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek.

Fenerbahçe'nin krizden çıkış formülü, System.String[]

Süleyman ARAT - Spor Arena


1- Futbolculardan ücretlerinde indirim istenecek. Artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak.


2- Kulübede eski F.Bahçeliler olacak; Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı ve Volkan Demirel, İdari Menajer Emre Belözoğlu.


3- Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.


4- Bu önlemlere karşın mali tabloda düzelme olmazsa yönetim arazi satışını da gündeme getirecek.


Dünyanın üzerine bir kabus gibi çöken koronavirüs kulüpleri derinden sarsacak ekonomik hasarlar yaratırken Fenerbahçe'yi de geleceğe yönelik radikal kararlar almanın arefesine getirdi. Hem teknik direktör sorununu gidermeye hem de sportif çöküşün öne geçmeye çalışan sarı lacivertiller futbolcularından değişen koşullarla uyum içinde olacak indirimler talep edecek. Buna ek olarak yönetim, yeni sözleşmeleri de bundan böyle Euro-dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden yapılacak.


Kulübe F.Bahçe'nin öz evlatlarının


Son gelişmelerden sonra har vurup harman savurma döneminin açıkça sona erdiği ortaya çıkarken Futbol A takımın da Fenerbahçe'nin öz evlatlarına emanet edilmesine kesin gözle bakılıyor. Bu bağlamda önümüzdeki sezondan itibaren geçen yıl Yeni Malatya'da, bu sezon da Alanya'da yaptığı işlerle büyük beğeni toplayan Erol Bulut'un teknik direktörlük görevine getirilmesi planlanıyor. Bulut'un yardımcılığına ise Mehmet Yozgatlı-Volkan Demirel ikilisinin getirilmesi hedefleniyor. Sarı lacivertlilerde idari menajerlik görevi ise kaptan Emre Belözoğlu'na teslim edilecek.


Kurtuluş altyapıya dönmekte


Oluşacak ekonomik tablo ile birlikte flaş transferlerin tarihe karışacağı da dile getirilirken, Fenerbahçe de altyapıya ağırlık verip Dereağzı'nı futbolcu yetiştirme fabrikasına dönüştürecek. Muhammet Gümüşkaya ve Ömer Faruk Beyaz gibi isimlerin çoğalması için Altınordulu Hüseyin Eroğlu veya Altaylı Yalçın Koşukavak göreve getirilecek. Gideri çok yüksek olan amatör şubelerde de öze dönülecek. Voleybol ve basketbolda kadın-erkek branşlarında da daha çok yerli ve genç oyunca şans verilerek hem maliyet düşürülecek hem de sporcu ihraç edilecek.


GAYRİMENKUL SATIŞI DA SEÇENEKLER ARASINDA


F.BAHÇE, koronavirüs salgınının atlatılmasının ardından mali tabloda iyileşme sağlayamazsa gayrimenkul satışı için bir mali genel kurula gidip üyelerden gerekli izni alma seçeneğini de masada tutuyor. F.Bahçe, başta ezeli rakipleri olmak üzere birçok kulübe göre gayrimenkul zengini konumunda.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:43 

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