Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe 'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

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