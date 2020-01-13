Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu

6 saat önce

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu, System.String[]

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında salı günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor: Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriç.


Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Simon Kjaer'in sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığı açıklandı
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a "Bu kadar mı korkuyorsunuz?" göndermesi Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu

Son Dakika Haberleri
23:27 Mehmet Akyüz Adana Demirspor'da - Son Dakika Spor
22:59 Son dakika transfer haberleri ! Mustafa Pektemek Alanyaspor'da - Son Dakika Spor
22:54 Son dakika transfer haberleri | Altay, sol bek Doğa İşeri'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
22:54 Aston Villa, kaleci Reina'yı kiraladı - Son Dakika Spor
22:53 Lozan 2020'de buz hokeyinde iki Türk sporcu yarı finalde - Son Dakika Spor
22:53 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti sorusu - Son Dakika Spor
22:24 Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 23:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin kupa maçı kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]