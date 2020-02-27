Fenerbahçe'nin kurtuluş kampı

Spor Arena/ Süleyman ARAT | Süper Lig'de son 4 maçta 11 puan kaybederek şampiyonluk yarışında geriye düşen F. Bahçe rotasını Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı lacivertli ekip bu cephede zafer elde edip hem sezonu kupayla kapatmak hem de Avrupa Ligi'nde direkt gruplara kalmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda bazı önlemler alan teknik direktör Ersun Yanal, cumartesi Antalyaspor ile karşılaşacak olan takımını, salı günü kupadaki Trabzonspor maçına kadar Antalya'da kampa almak istediğini bildirirken, yönetim de bu talebi olumlu karşıladı.



Cep telefonu ve internete sınırlama



Antalyaspor maçından sonra İstanbul'a dönmeyerek çalışmalarını Antalya'da sürdürecek olan sarı lacivertli takım böylelikle 4 gün bu kentte kalmış olacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, özellikle Galatasaray yenilgisiyle moralleri çok bozulan futbolcuları dış dünyadan biraz olsun uzaklaştırmak amacıyla, kamp süresince cep telefonu ve internet kullanımı konusunda bazı sınırlamalar getireceği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, iki gündür futbolcularla özel görüşmeler yaparak, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyor. Oyuncularından geçmişi unutmalarını isteyen Yanal, özellikle Trabzonspor ile oynayacakları Türkiye Kupası maçlarında hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.



Futbol Federasyonu'na fikstür tepkisi



Fenerbahçe'de konuşulan bir başka konu, Trabzonspor maçının salı gününe alınması. Kupadaki diğer yarı finalde aynı şehrin iki takımı Antalyaspor ve Alanyaspor'un kendilerinden bir gün sonra karşılaşacağına dikkat çeken sarı lacivertliler, "Biz cumartesi Antalyaspor'la deplasmanda oynadıktan sonra salı günü Trabzon karşısına çıkacağız. Antalyaspor ve Alanyaspor, lig maçlarını kendi sahalarında yapacak olmalarına rağmen kupayı çarşamba günü oynayacak" diye konuştular.



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