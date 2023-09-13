Fenerbahçe, 6 numara transferini İngiltere'den buldu

6 numara transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin Leander Dendoncker için Aston Villa'ya yaptığı teklifin İngiliz kulübü tarafından kabul edileceği öne sürüldü.

TEKLİF YAPILDI

İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre, Aston Villa, sarı-lacivertlilerin Leander Dendoncker için yaptığı teklifi kabul edecek.

GEÇEN SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euroya transfer olmuştu. 28 yaşındaki yıldız, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maça çıktı.