Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro...

Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu.



İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F. Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi.



Kanarya'nın talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek. (Sabah)



Sloven futbolcu Rus ekibi Zenit'in de formasını giymişti...



