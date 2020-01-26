Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro...

7 saat önce

Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu.İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F.Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi.

Fenerbahçe'nin Miha Zajc şartı 3,5 milyon euro..., System.String[]

Miha Zajc'ı isteyen Brescia ile görüşmeler sürerken aradaki tek sorun 'zorunlu' satın alma opsiyonu.


İtalyanlar, Zajc için satın alma opsiyonlu kiralık teklifte bulunurken F. Bahçe ise 'zorunlu' satın alma maddesi eklemek istedi.


Kanarya'nın talebi Brescia tarafından henüz kabul görmedi. Bu madde kabul edilirse, F.Bahçe Zajc'ı 3.5 milyon Euro satın alma maddesiyle Brescia'ya gönderecek. (Sabah)


Sloven futbolcu Rus ekibi Zenit'in de formasını giymişti...


Bahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:13 
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