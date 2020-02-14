Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

7 saat önce

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu, System.String[]

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Ankara kafilesinde yer almadı.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç

Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.

Garry Rodrigues, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Joseph Yobo, Nijerya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü oldu
Volkan Demirel'in Galatasaray göndermesi, sarı-kırmızılıları kızdırdı Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 yendi Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 23:23:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]