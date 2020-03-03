Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi

31 dakika önce

Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta yedek kulübesinde yer alacak. Sarı-lacivertli takımda yeni hoca çalışmaları sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

"FENERBAHÇE ALMAN EKOLU İSTİYOR"

Karan, "Geçen hafta bir bilgi geldi. Onu ciddiye almadım. Fenerbahçe'ye çok yakın bir insan. Bugün ismini söylediler. Niko Kovac ile büyük ihtimalle anlaşıyorlar. Hırvat ama Alman kökenli. Alman ekolu istiyor Fenerbahçe. Gerçekten önemli bir bilgi" dedi.

48 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan U21, Hırvatistan A Milli Takımı, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştırdı.

Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi
Bayern Münih, Fenerbahçe, Ümit Karan, Beyaz TV, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • Gurbetci: Nico Kovac Berlinde Türk Mahallesinde büyümüs Futbolculugu ve Teknik Direktörlügü tartisilmaz biri. Yilin Teknik Direktör transferi olur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Son Dakika

Emenike'den Aykut Kocaman açıklaması: Onun en iyilerden biri olduğuna neden inanıyorum, bilmiyorum
Bazı Fenerbahçe taraftarları, Ersun Yanal sonrası göreve Yılmaz Vural'ın getirilmesini istedi Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu! Favoriler; Kovac, Erol Bulut, Labbadia ve Jorge Jesus Son Dakika: Trabzonspor'da Daniel Sturridge'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 01:08:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]