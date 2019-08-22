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Fenerbahçe'nin Okan Buruk kabusu

1 saat önce

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.


Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Yenilenmiş kadrosu ve çiçeği burnunda teknik adamı Okan Buruk ile şampiyonluk parolasıyla yola çıkan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 kaybetmişti. İstanbul temsilcisi, sarı-lacivertliler karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak hem yeni sezonun ilk 3 puanını almak hem de moral depolamak istiyor.


Buruk, Fener'e karşı son 5 maçın 4'ünü kazandı


Turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk, Rizespor ve Akhisarspor'un başında olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 1'i Türkiye Kupası, 4'ü Süper Lig olmak üzere son 5 müsabakanın 4'ünden galibiyetle ayrıldı. Buruk'un takımları bu maçlarda sarı-lacivertli ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 7 gol gördü.


Okan Buruk, söz konusu süreçte Kanarya'ya karşı tek yenilgisini geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'un başında Kadıköy'de 3-2'lik skorla almıştı.


45 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 5 maç şöyle:


Fenerbahçe: 3 - Rizespor: 2 (2018-2019)


Rizespor: 3 - Fenerbahçe: 0 (2018-2019)


Akhisarspor: 3 - Fenerbahçe: 2 (2017-2018) (Türkiye Kupası)


Fenerbahçe: 2 - Akhisaspor: 3 (2017-2018)


Akhisarspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (2017-2018) - İSTANBUL

Başakşehir, Okan Buruk, Fenerbahçe, Rizespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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