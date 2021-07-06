Üye Girişi
Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşması üzerine Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım - Son Dakika

Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşması üzerine Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım

06.07.2021 10:43

Fenerbahçe uzun süren teknik direktör arayışlarının sonrasında Vitor Pereira'yla anlaştı. Yılmaz Vural, Kanarya'nın hoca arayışı esnasında kendisini de gündeme aldığını, "Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler ama Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım" ifadelerini kullanarak anlattı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli hoca Yılmaz Vural, Fenerbahçe yöneticilerinin kendisiyle görüştüğünü ancak Ali Koç tarafından bir girişim olmadığını söyledi.

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programına katılan Yılmaz Vural'ın açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇE'DE BAŞARILI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Vitor Pereira belki Portekizli oyuncuların ya da tanıdığı oyuncuların transferi konusunda Fenerbahçe'ye kolaylık sağlayabilir. Fenerbahçe'de çalışması bir avantaj olabilir. Ali Koç, bir Portekiz ekolüne uygun olarak Pereira'yı düşünmüş olabilir. Ancak; söylemeliyim ki ben bir konuda çok üzüldüm ve kırıldım. Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir teknik adamım. Fenerbahçe'de başarılı olabileceğimi düşünüyorum.

"ALİ KOÇ'UN KAFASINDA BAŞKA PLANLAR VARMIŞ"

Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar. Teknik direktörlüğe nasıl baktığımı sordular. Benim yaptığım konuşmayı Ali Koç'a da söylemişler, iletmişler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetinmiş. Demek ki Ali Koç'un kafasında başka planlar varmış.

"ALİ KOÇ SADECE DİNLEMEKLE YETİNDİ"

Ben bu ülkeye hizmet ettim. Bana bütçe verildiğinde neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Böyle bir gelişme olmasına rağmen somut bir teklife dönüşmedi. Bu durum beni üzüyor. Fenerbahçeli yöneticiler beni aradılar ve Ali Koç'a bire bir ilettiler. Ama Ali Koç sadece dinlemekle yetindi. Bu konuda çok üzgün ve kırgınım"

Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşması üzerine Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım

Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Radyospor, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşması üzerine Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı 17:19 Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü 16:45 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü Sağlık Bakanı Koca, 16:34 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı 15:44 Başlattığı kampanya tüm mahalleyi sevindirdi! Fırıncıya kızdı, ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Son Dakika Haberleri
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto         
17:38
Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak         
17:25
Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi         
17:13
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor         
16:26
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü Bursa'da 5 yaşındaki kızı taciz eden sapık mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü         
13:13
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 17:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'nin Pereira'yla anlaşması üzerine Yılmaz Vural, Ali Koç'a sitem etti: Üzgün ve kırgınım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement