Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Play-off'taki Rakibi Zalgiris Kaunas Oldu

Fenerbahçe'nin Play-off'taki Rakibi Zalgiris Kaunas Oldu

42 dakika önce

THY Euroleague'de normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'ta rakibi Litvanya'nın ekibi Zalgiris Kaunas oldu.

Fenerbahçe'nin Play-off'taki Rakibi Zalgiris Kaunas Oldu, System.String[]
THY Euroleague'de normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'ta rakibi Litvanya'nın ekibi Zalgiris Kaunas oldu.

THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid - Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.

THY Euroleague'de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas

CSKA Moskova - Saski Baskonia

Real Madrid - Panathinaikos

Anadolu Efes - Barcelona Lassa - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:57 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe, Spor
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