Fenerbahçe'nin Play-off'taki Rakibi Zalgiris Kaunas Oldu
42 dakika önce
THY Euroleague'de normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'nun play-off'ta rakibi Litvanya'nın ekibi Zalgiris Kaunas oldu.
THY
Euroleague'de normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko
'nun play-off'ta rakibi Litvanya
'nın ekibi Zalgiris Kaunas
oldu.
THY Euroleague'de son hafta maçları oynanırken, play-off eşleşmeleri de kesinleşti. Anadolu Efes
'in rakibi İspanyol ekibi Barcelona Lassa
olduğu geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi ise Real Madrid
- Zalgiris Kaunas karşılaşmasının tamamlanmasının ardından belli oldu. Zalgiris deplasmanda Madrid'i 93-86 yenerek ligi 8. sırada tamamladı. Fenerbahçe böylece Litvanya ekibi eşleşti.
THY Euroleague'de play-off eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu:
Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas
CSKA Moskova
- Saski Baskonia
Real Madrid - Panathinaikos
Anadolu Efes - Barcelona Lassa - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:57 Kaynak: İHA
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