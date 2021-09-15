Fenerbahçe'nin rakibi Frankfurt, kaosu yaşıyor! Alman ekibinde birden fazla kriz var

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Fanatik'in aktardığı habere göre; Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde yarın oynayacağı Frankfurt'ta iç karışıklık yaşanıyor.

LAZİO'YA GİTMEK İSTEDİ

Filip Kostic, transfer dönemi devam ederken Lazio'ya gitmek istedi. Kulüp, İtalyan ekibiyle anlaşamayınca idmanlara çıkmadı, Bilefeld deplasmanına gitmedi. Bu nedenle yönetim ve taraftarların kendisine büyük tepkisi oldu. Transfer dönemi kapandıktan sonra teknik patron Glasner, Sırp yıldızla 1 saatlik bir görüşme yaptı, son Stuttgart maçında kadroya aldı. 59'da oyuna giren Kostic, harika bir gole imza attı. Takımın en önemli ismi olarak görülen 28 yaşındaki oyuncunun yarın 11'de olması bekleniyor. Ancak hâlâ takım içinde kendisine karşı bir tepki var.

YERİNE HÜTTER DÜŞÜNÜLÜYOR

Adi Hütter'in yerine takımın başına geçen Oliver Glasner için işler iyi gitmiyor. Ligde henüz galibiyet alınamadı. Kostic krizini şimdilik aşan Avusturyalı hoca, takım içinde istediği şansı bulamayan oyuncular nedeniyle sıkıntıda. Alman basınına göre Tuta, Ache, Chandler gibi isimler forma giyemedikleri için mutsuz. Özellikle Ache'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer almaması nedeniyle son derece kızgın olduğu belirtildi. Geçen senenin önemli isimlerinden olan, transfer döneminde gönderilmek istenen Younes da fazlasıyla huzursuz.

SAVUNMA DA, HÜCUM DA FORMSUZ

Luka Jovic, Sebastian Haller, Andre Silva... Frankfurt'un son yıllardaki çıkışında forvetlerinin müthiş performansı etkili olmuştu. Silva'yı Leipzig'e satan Alman ekibinin bu sezonki golcüleri Lammers ve Rafael Borre. Ancak her iki oyuncu da sezona çok kötü başladı ve henüz golle tanışamadı. Savunmanın en önemli ismi Martin Hinteregger de formsuz ve hataları pahalıya patlıyor. Kaleci Kevin Trapp de sezona iyi bir giriş yapamadı. Fenerbahçe , Frankfurt'un müthiş ön alan presinden çıkabilirse önemli fırsatlar yakalayabilir.

TEKNİK DİREKTÖR KULÜBEDE YOK!

Fenerbahçe'de olduğu gibi Frankfurt'ta da yarınki maç öncesinde önemli eksikler var. Bunların başında teknik direktör Oliver Glasner geliyor. Kulübün internet sitesindeyer alan bilgilendirmede, Glasner cezalı olduğu için Fenerbahçe karşısında kulübedeki yetkinin yardımcı antrenör Michael Angerschmid'de olacağı belirtildi. Alman ekibindeayrıca sakatlıkları bulunan kaptan Sebastian Rodevesağ bek Almamy Toureile UEFA listesindeyer almayan orta saha Amine Younes ve forvet Ragnar Ache forma giyemeyecek.

EN ÜMİTLİ FUTBOLCU SOW

Alman ekibinin orta saha oyuncusu Djibril Sow, Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertliler ile ilgili olarak, "Önemli oyunculara sahipler. Deneyimli bir takım olduklarını söyleyebilirim. Yolu Bundesliga'dan geçmiş oyuncuları var" ifadelerini kullandı. Taraftarları önüne çıkacaklarına dikkat çeken Sow, "Çok özel bir akşam olacak. Bu sezon henüz galip gelemedik. İlk 3 puanımızı Fenerbahçe karşısında almak istiyoruz. Kötü başladık ama hâlâ çok iyi bir sezon geçirmek bizim elimizde" dedi.