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Fenerbahçe'nin rakibi lider Sivasspor! Mevlüt ve Moses...
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında 15 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon çalışmaları ile süren çalışma 5'e 2 top kapma ile sürdü.
Antrenman pas çalışması ve hücum - defans varyasyonlarıyla ile sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Mevlüt Erdinç ve Moses özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:23
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