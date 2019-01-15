Fenerbahçe'nin Rakibi Perfumerias Avenida
1 saat önce
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.
Fenerbahçe
Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa
Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan Perfumerias Avenida ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya
'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:31 Kaynak: AA
Fenerbahçeli Kameni, Takımdan Ayrılma Kararı Aldı
Yusuf Güney Tarafından Darp Edildiğini İddia Eden Genç Kadın, Kavganın Detaylarını Anlattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Talisca Transferini Kafasına Koydu
ABD'yi Sarsan Görüntü! Bir Anne, Ölen Oğlunun Hayaletini Gördüğünü İddia Etti