Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Rakibi Perfumerias Avenida

Fenerbahçe'nin Rakibi Perfumerias Avenida

1 saat önce

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Rakibi Perfumerias Avenida, System.String[]
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 9. hafta maçında yarın İspanyol ekibi Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan dörder galibiyet ve yenilgiyle ayrılan Perfumerias Avenida ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı, Perfumerias Avenida 88-82'lik skorla kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:31 Kaynak: AA

Avrupa, basketbol, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçeli Kameni, Takımdan Ayrılma Kararı Aldı Yusuf Güney Tarafından Darp Edildiğini İddia Eden Genç Kadın, Kavganın Detaylarını Anlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Talisca Transferini Kafasına Koydu ABD'yi Sarsan Görüntü! Bir Anne, Ölen Oğlunun Hayaletini Gördüğünü İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:12:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'nin Rakibi Perfumerias Avenida
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]