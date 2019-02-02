Fenerbahçe'nin Rakibi Zenit'ten İki Transfer
31 dakika önce
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe
'nin UEFA Avrupa
Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit
, Sardar Azmoun ve Wilmar Barrios'u kadrosuna kattığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 ve 21 Şubat tarihlerinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit, kadrosunu yaptığı iki transferle güçlendirdi. Rus ekibi, Rubin Kazan
forması giyen İranlı forvet oyuncusu Sardar Azmoun ve Boca Juniors
formasını terleten Kolombiyalı orta saha Wilmar Barrios'u renklerine bağladığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:58 Kaynak: DHA
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